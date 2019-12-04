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يلا كورة Mourinho أونلاين مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام تابع لايف Premier League بث مباشر مانشستر ضد توتنهام Hd

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 09:28 م
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بوابة الفجر
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الان مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام بث مباشر بدون تقطيع يلا شوت، مشاهدة مباريات اليوم yalla shoot مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام بث مباشر يوتيوب، موقع كورة جول ينقل لكم اليوم البث الحي المباشر لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام مباشر اون لاين في اطار منافسات الاسبوع الـ15 من الدوري الانجليزي.

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معرفة موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام اليوم والقنوات الناقلة للمباراة
البطولة : الدوري الانجليزي
القنوات : بي ان سبورت 2
المعلق : حفيظ دراجي
الساعة : 9:30 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 10:30 مساء بتوقيت السعودية

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