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«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة تشيلسي ضد أستون فيلا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش تشيلسي الآن

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 09:30 م
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بوابة الفجر
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تابع مباراة تشلسي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي اليوم كول كورة، متابعة مباراة تشيلسي وأستون فيلا يلا شوت بلس، بث حي ومباشر لمباراة أستون فيلا وتشيلسي لايف كورة رابط سريع ومباشر جودة عالية.

ويحل أستون فيلا الذي يلعب له النجم المصري محمود حسن تريزيجيه kora star ضيفاً بملعب ستامفورد بريدج لمواجهة فريق تشيلسي في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ويمكنكم متابعة البث المباشر لقنوات bein sports عبر تطبيق bein connect بجودة عالية.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 26 نقطة، مقابل 15 نقطة لأستون فيلا في المركز الخامس عشر.

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وسيكون تشكيل تشيلسي للمباراة كما يلي:

كيبا
أزبليكويتا – توموري – زوما – إيمرسون
جورجينيو – مونت – كوفاسيتش
ويليان – باتشواي – بوليسيتش.

موعد مباراة تشيلسي ضد أستون فيلا والقنوات الناقلة

تابع مباراة تشيلسي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي live7hd مشاهدة لقاء تشيلسي وأستون فيلا kooora4live رابط مباشر دون تقطيع.

وتبدأ أحداث المباراة في تمام التاسعة والنصف مساء الأربعاء 4 ديسمبر بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة bein sports hd 3 بتعليق يوسف سيف.

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