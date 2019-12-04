«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة تشيلسي ضد أستون فيلا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش تشيلسي الآن

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ويحل أستون فيلا الذي يلعب له النجم المصري محمود حسن تريزيجيه kora star ضيفاً بملعب ستامفورد بريدج لمواجهة فريق تشيلسي في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.





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ويحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 26 نقطة، مقابل 15 نقطة لأستون فيلا في المركز الخامس عشر.





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وسيكون تشكيل تشيلسي للمباراة كما يلي:





كيبا

أزبليكويتا – توموري – زوما – إيمرسون

جورجينيو – مونت – كوفاسيتش

ويليان – باتشواي – بوليسيتش.





موعد مباراة تشيلسي ضد أستون فيلا والقنوات الناقلة





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وتبدأ أحداث المباراة في تمام التاسعة والنصف مساء الأربعاء 4 ديسمبر بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة bein sports hd 3 بتعليق يوسف سيف.



