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شريف خير الله وعبد الرحيم علي في عزاء شعبان عبد الرحيم

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 09:41 م
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عزاء شعبان عبدالرحيم
عزاء شعبان عبدالرحيم
لمياء علي - تصوير: ياسمين عليوة - محمد فتحي
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وصل  إلى عزاء الفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم، كلًا من الإعلامي عبد الرحيم علي والفنان شريف خير الله وذلك لتقديم واجب العزاء، وبدأ  العزاء  منذ قليل  بجوار منزل الأسرة في فيصل الطالبية بحضور حشد كبير من أقارب وأصدقاءه.

وكان في استقبال المعزيين نجل الراحل الذي انهار من البكاء، كما تواجد في العزاء عدد من جيرانه وأقاربه، كما كان من بين الحضور الدبلوماسي المصري عمرو موسى ونقيب الموسيقيين هاني شاكر، وكابتن أيمن عبد العزيز وهوبا، صلاح عبدالله وحجازي متقال والفنان حكيم وطارق الشيخ وعبد الباسط حمودة.

نجوم الفن في جنازة شعبان عبد الرحيم

وشيعت جنازة الراحل شعبان عبد الرحيم، من مسجد السيدة نفيسة وذلك عقب صلاة العصر أمس، بحضور عدد من نجوم الفن.

وقد حرص نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، على حضور الجنازة، وتوديع جثمان الراحل قبل أن يذهب إلى مثواه الأخير، فيما تواجد أيضًا المطرب حجازي متقال والفنان محمد الشقنقيري على حضور صلاة الجنازة على الراحل، كما شارك في الجنازة كلا من عبد الباسط حمودة وسيد زيان ومنير مكرم.

تفاصيل وفاة شعبان عبد الرحيم

وكان شعبان عبد الرحيم قد رحل عن عالمنا صباح أمس عن عمر ناهز ال 62 عام بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة نقل على إثرها إلى مستشفى المعادي العسكري.
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