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«كورة لايف bein»مشاهدة مباراة مانشستر وتوتنهام بث مباشر ON SPORT كورة لايف رابط توتنهام Man United يلا شوت match

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 09:29 م
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بوابة الفجر
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يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام بث مباشر اليوم الأربعاء 4 / ديسمبر / 2019 الدوري الإنجليزي ، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم نحو ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر، لمشاهدة قمة مباريات الجولة الخامسة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمييرليج" موسم 2020/2019، حين يستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره توتنهام هوتسبير في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، بصافرة الحكم بول تيرناي، ويسعى الشياطين الحمر للفوز بالمباراة خاصة وانها تعتبر مباراة تحدي حيث يقود توتنهام البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق للمانيو، وكان مانشستر يونايتد تعادل المباراة الماضية على ملعبه مع فريق أستون فيلا بهدفين لمثلهما ويأمل فريق توتنهام هوتسبير للفوز ومواصلة الإنتصارت والنتائج الجيدة منذ مجئ البرتغالي جوزيه مورينيو لتدريب الفريق، حيث خاض الفريق ثلاث مباريات تحت قيادة مورينيو ضد ويستهام وبورنموث في الدوري وأوليمبياكوس اليوناني في دوري أبطال أوروبا، ونجح الفريق في الفوز بهم جميعاً، ويعتبر هذا اللقاء تحد خاص لمورينيو حيث يواجه فريقه السابق مما يزيد من صعوبة المباراة للطرفين، ويحتل فريق توتنهام المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ٢٠ نقطة بينما يقبع مانشستر يونايتد في المركز التاسع برصيد 18 نقطة.




بطاقة مباراة مانشستر يونايتد Vs توتنهام.
البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 15).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .
الملعب : أولد ترافورد .
المعلق : حفيظ دراجي .

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام:
في تمام الساعة الـ 10:30 مساءاً بتوقيت السعودية .
في تمام الساعة الـ 9:30 مساءاً بتوقيت مصر .
في تمام الساعة الـ 9:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .
في تمام الساعة الـ 9:30 مساءاً بتوقيت الأردن.
في تمام الساعة الـ 9:30 مساءاً بتوقيت سوريا .
في تمام الساعة الـ 9:30 مساءاً بتوقيت لبنان .
في تمام الساعة الـ 10:30 مساءاً بتوقيت العراق .

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