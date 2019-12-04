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محمد أبوالفتوح عن امتلاك كل 30 أسرة في مصر لسيارة: رقم هزيل جدا (فيديو)

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 09:29 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال محمد أبوالفتوح، الخبير في قطاع السيارات، إن معظم شركات السيارات تنظر لمصر على أنها قاطرة قطاع السيارات خلال الفترة المقبلة، خاصة أن القاهرة أكبر سوق في المنطقة.

وتابع "أبو الفتوح"، خلال حواره ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأربعاء: "مينفعش يكون عدد سكان مصر 100 مليون، ولا يمثل قطاع السيارات في مصر 0.1%، الإحصائيات تتحدث بأن كل 30 أسرة لديها سيارة، وهذا رقم هزيل جدًا بالنسبة للسوق المصري".

وأضاف أن ارتفاع سعر السيارات في مصر يرجع لارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري، لافتًا إلى أن أسعار السيارات كانت في متناول الكثير من الناس قبل التعويم، وبعد ارتفاع الدولار عن 16 جنيهًا، بدأ سعرها يرتفع على شرائح كثيرة في المجتمع.
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الكلمات المفتاحية

محمد أبوالفتوح صناعة السيارات توك شو تعويم الجنية أخبار مصر

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