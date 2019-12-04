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«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة تشيلسي وأستون فيلا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت trezeguet رابط تشيلسي مباشر متعددة NOW

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 09:25 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة البث المباشر لمواجهة فريق تشيلسي ضد نظيره فريق أستون فيلا المحترف في صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه YALA LIVE اليوم الأربعاء 4 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز GOAL KOORA وسوف تكون تلك المباراة نارية بعد خسارة البلوز في المباراة الماضية في ديربي لندن من فريق وست هام يونايتد BEIN MATSH.

يلا لايف وكانت قد بدأت الجولة الخامسة عشر بمواجهتين بالأمس الثلاثاء، حيث حقق فريق مانشستر سيتي فوزا كبير على فريق بيرنلي بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب تيرف مور KOORA ONLINE بينما فاز فريق كريستال بالاس بصعوبة على فريق بورنموث بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السيلهريت بارك في لندن COOL KOORA.

كورة أونلاين وتعثر فريق تشيلسي في الجولة الماضية حيث خسر في ديربي لندن من فريق وست هام يونايتد بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب الستامفورد بريدج أيضاً، بينما تعادل فريق أستون فيلا مع فريق مانشستر يونايتد بنتيجة هدفين لكل فريق YALA SHOOOT PLUS وسوف تقام المباراة بين فريق تشيلسي وفريق استون فيلا في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة KOORA STAR.

جول كورة ويحتل فريق تشيلسي في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة، بينما يحل فريق أستون فيلا في المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة COOL KOORA وسوف تذاع المباراة بين فريق أستون فيلا وتشيلسي على قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD.

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