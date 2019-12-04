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تشكيل ليفربول الرسمي ضد إيفرتون.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مجانًا بدون تقطيع Merseyside derby

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 09:27 م
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق إيفرتون في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-
حراسة المرمى : ادريان.
خط الدفاع : الكسندر ارنولد - لوفرين - فان دايك - روبرتسون.
خط الوسط : فينالدوم - ميلنر - آدم لالانا.
خط الهجوم : شاكيري - ساديو ماني - اوريجي.

ويتواجد محمد صلاح على دكة بدلاء ليفربول خلال مباراة ايفرتون من أجل اراحته بسبب ضغط المباريات في الفترة الأخيرة.

ونجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز على فريق برايتون بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الانفيلد بالجولة الماضية في البريميرليج.

موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون :-
وسوف تقام المباراة بين فريق ليفربول وفريق ايفرتون في الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر والربع صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

ويطمح الريدز في الفوز بالديريي لتعزيز صدارته في البريميرليج وتحقيق لقب هذا الموسم خاصة بعد غياب الفريق عن تحقيق البريميرليج منذ 30 عاما، بينما نجح الريدز في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي مع المدرب الألماني يورجن كلوب على حساب فريق توتنهام هوتسبير في المباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

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