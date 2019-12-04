شركة "JTI" تفوز بجائزة " Top Employer" لعام 2020 للمرّة الثالثة على التوالى في مصر والأول أفريقيًا

مُنحت شركة JTI (جابان توباكو انترناشونال) رسميًّا اعتماد "أفضل ربّ عمل" Top Employer في مصر والقارة الافريقية للعام الثالث على التوالي، وهو ما يؤكد المكانة المتميزة التي تحظى بها الشركة كربّ عمل من الطراز الأول، حيث تضع مواردها البشرية في مقدمة أولوياتها. تمّ تسليم هذه الجائزة خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في 21 نوفمبر، 2019 في مدينة جوهانسبرغ، بجنوب أفريقيا.





تجدر الإشارة أنّ الشركات المعتمدة كأفضل أرباب للأعمال تركز على توفير أرقى بيئة عمل للموظفين من خلال تطبيق أفضل الممارسات الخاصة بمبدأ "البشر أولاً"، كأحد أهم أهداف الموارد البشرية.









ويأتي حصول الشركة على هذه الشهادة الرفيعة ليؤكد على التزام الشركة بتحقيق النمو من خلال خلق بيئة عمل أفضل تتوافق مع المعايير العالمية للشركة.





وتعليقاً على هذا التكريم، يقول أنتوني سميث ، مدير عام JTI في مصر: "تحرص الشركة على رضاء موظفيها ليبقى على قمة أولوياتها في كل خطوة تتخذها، حيث نؤمن أن موظفينا هم الركيزة الأساسية والداعم الرئيسي لما نحققه من نجاحات، كما نؤمن بكل الكوادر الموجودة بالشركة ونعتقد أن جذب كفاءات جديدة والحفاظ على الكوادر الموجودة حالياً بالشركة أمر بالغ الأهمية لمستقبلنا ونجاحنا. أنا فخور للغاية بفريق العمل الذي أتعاون معه وأؤمن بقدرات كل فرد منهم، لذلك أتطلع إلى ان يكونوا دائماً راضيين عن وجودهم في الشركة وان أرى تأثير ذلك على إنتاجيتهم وتطور مهاراتهم."





ومن جانبه يقول أكرم حبيشة، مدير إدارة الموارد البشرية في JTI مصر:"تؤمن الشركة بأهمية رضا موظفي الشركة وتأثير ذلك على مستقبلهم المهني ومستقبل الشركة بوجه عام. إن حصولنا على جائزة "أفضل رب عمل" كان أمراً ليس بالسهل على الإطلاق، حيث يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح. وعلى الرغم من ذلك، فإننا حريصون على مواصلة ذلك وتحقيقه بشكل أفضل في المستقبل. إن الموظفون المتفوقون هم وقود شركتنا. لقد حققنا الكثير ولكننا نؤمن ان يمكننا ان نفعل أكثر في المستقبل".





يُشار أيضاً إلى حصول "JTI" على لقب أفضل ربّ عمل في ثمانِ دول أفريقية أخرى، بما يؤكد احتفاظ الشركة بمكانتها الرفيعة باعتبارها أفضل ربّ عمل في أفريقيا للعام الثالث على التوالي.





ومن جانبه قالديفيد بلينك-الرئيس التنفيذي لمعهد أفضل أرباب العمل-الجهة المانحة لهذه الشهادة، بقوله: "إننا في غاية الفخر بتكريم أفضل أرباب العمل بالمنطقة لعام 2020. إن هذا المستوى الرفيع من الشهادات يعكس مدى التفاني المثير للإعجاب للشركات الفائزة في تطبيق معايير التميز في الموارد البشرية على المستوى الإقليمي بما يساهم في إثراء عالم الأعمال. تهانينا على هذا الإنجاز".



