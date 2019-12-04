عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

شركة "JTI" تفوز بجائزة " Top Employer" لعام 2020 للمرّة الثالثة على التوالى في مصر والأول أفريقيًا

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 09:25 م
Advertisements
اثناء تسلم الجائزة
اثناء تسلم الجائزة
أحمد الشيخ
Advertisements
مُنحت شركة JTI  (جابان توباكو انترناشونال) رسميًّا اعتماد "أفضل ربّ عمل" Top Employer في مصر  والقارة الافريقية للعام الثالث على التوالي، وهو ما يؤكد المكانة المتميزة التي تحظى بها الشركة كربّ عمل من الطراز الأول، حيث تضع مواردها البشرية في مقدمة أولوياتها. تمّ تسليم هذه الجائزة خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في 21 نوفمبر، 2019 في مدينة جوهانسبرغ، بجنوب أفريقيا.

تجدر الإشارة أنّ الشركات المعتمدة كأفضل أرباب للأعمال تركز على توفير أرقى بيئة عمل للموظفين من خلال تطبيق أفضل الممارسات الخاصة بمبدأ "البشر أولاً"، كأحد أهم أهداف الموارد البشرية.  


ويأتي حصول الشركة على هذه الشهادة الرفيعة ليؤكد على التزام الشركة بتحقيق النمو من خلال خلق بيئة عمل أفضل تتوافق مع المعايير العالمية للشركة.

وتعليقاً على هذا التكريم، يقول أنتوني سميث ، مدير عام JTI في مصر: "تحرص الشركة على رضاء موظفيها ليبقى على قمة أولوياتها في كل خطوة تتخذها، حيث نؤمن أن موظفينا هم الركيزة الأساسية والداعم الرئيسي لما نحققه من نجاحات، كما نؤمن بكل الكوادر الموجودة بالشركة ونعتقد أن جذب كفاءات جديدة والحفاظ على الكوادر الموجودة  حالياً بالشركة أمر بالغ الأهمية لمستقبلنا ونجاحنا. أنا فخور للغاية بفريق العمل الذي أتعاون معه وأؤمن بقدرات كل فرد منهم، لذلك أتطلع إلى ان يكونوا دائماً راضيين عن وجودهم في الشركة وان أرى تأثير ذلك على إنتاجيتهم وتطور مهاراتهم."

ومن جانبه يقول أكرم حبيشة، مدير إدارة الموارد البشرية في JTI  مصر:"تؤمن الشركة بأهمية رضا موظفي الشركة وتأثير ذلك على مستقبلهم المهني ومستقبل الشركة بوجه عام.  إن حصولنا على جائزة "أفضل رب عمل" كان أمراً ليس بالسهل على الإطلاق، حيث يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح. وعلى الرغم من ذلك، فإننا حريصون على مواصلة ذلك وتحقيقه  بشكل أفضل في المستقبل. إن الموظفون المتفوقون هم وقود شركتنا. لقد حققنا الكثير ولكننا نؤمن ان يمكننا ان نفعل أكثر في المستقبل".

يُشار أيضاً إلى حصول "JTI" على لقب أفضل ربّ عمل في ثمانِ دول أفريقية أخرى، بما يؤكد احتفاظ الشركة بمكانتها الرفيعة باعتبارها أفضل ربّ عمل في أفريقيا للعام الثالث على التوالي.

ومن جانبه قالديفيد بلينك-الرئيس التنفيذي لمعهد أفضل أرباب العمل-الجهة المانحة لهذه الشهادة، بقوله: "إننا في غاية الفخر بتكريم أفضل أرباب العمل بالمنطقة لعام 2020. إن هذا المستوى الرفيع من الشهادات يعكس مدى التفاني المثير للإعجاب للشركات الفائزة في تطبيق معايير التميز في الموارد البشرية على المستوى الإقليمي بما يساهم في إثراء عالم الأعمال. تهانينا على هذا الإنجاز".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

شركات الدخان جابان توباكو انترناشونال Top Employer

أخبار تهمك

برشلونة يسخر من لويس سواريز بسبب لاعب ريال مدريد

منذ ساعتين و 10 دقيقة

رئيس الزمالك عن رحيل أمير مرتضى: سلملي على أمك (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

تراجع كبير في أسعار السيارات..خبراء يزفون بشرى سارة للمواطنين

منذ ساعة

بث مباشر| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام مباشرة live يلا شوت رابط ماتش توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر match

منذ يوم

«يلا شووت cup masr» مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش الزمالك جودة متعددة NOW

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شووت مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الزمالك قناة مفتوحة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

منذ 17 دقيقة

سر احتفال نجوم الزمالك أمام الشرقية بهدف بن شرقي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعرف على مفاجأة قناة النادي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

رابط "أون سبورت HD" مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر yallakora نقل حي يوتيوب مجانا on sport الزمالك ضد الشرقية Hd

منذ ساعتين و 31 دقيقة

كورة ستار ON SPORT مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الزمالك هدف شيكابالا HD

منذ ساعتين و 18 دقيقة

تشكيل الزمالك أمام الشرقية.. مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر اليوم

منذ حوالي 3 ساعات

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

منذ حوالي 3 ساعات

يوتيوب zamalek - مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NO

منذ ساعتين و 6 دقيقة

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

منذ يوم

موضوعات متعلقة

اورنچ مصر تحصد شهادة "Top Employer" كأفضل بيئة عمل في مصر وأفريقيا

"اورنچ مصر" تحصل على الشهادة الأوروبية الدولية للمساواة بين الجنسين

شركة مصرية تحصل على جائزة "أفضل صاحب عمل" لعام 2019

تعازون بين "جابان توباكو انترناشونال" و مصلحة الجمارك لمكافحة التجارة غير المشروعة للتبغ

"دار المعمار" للتطوير العقارى تتسلم جائزة "Top Employer"

اتصالات مصر تفوز بجائزة أفضل بيئة عمل لعام 2019

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:17 م

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

«يلا شووت cup masr» مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش الزمالك جودة متعددة NOW

07:23 م

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

05:18 م

كورة ستار ON SPORT مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الزمالك هدف شيكابالا HD

07:29 م

برشلونة يسخر من لويس سواريز بسبب لاعب ريال مدريد

07:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status