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كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وايقرتون بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين YALLA MATCH

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 09:24 م
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بوابة الفجر
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شاهد مباشرة مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي اليوم الأربعاء يلا شوت، تابع مباراة ليفربول وإيفرتون يلا كورة، بث حي ومباشر مباراة ليفربول وإيفرتون رابط سريع ومباشر كوول كورة مشاهدة مباراة محمد صلاح مع ليفربول ضد إيفرتون دوري بلس لايف إتش دي جودة عالية دون تقطيع.

ويستضيف نادي ليفربول الإنجليزي COOL KORAالذي يلعب له النجم المصري محمد صلاح فريق إيفرتون في ملعب أنفيلد رود، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

بث مباشر ليفربول وإيفرتونKORA LIVE رابط مباشر جودة عالية دون تقطيع YOUTUBE مشاهدة لقاء ليفربول وإيفرتون KORA STAR على الهواء مباشرة.

ويسعى مدرب ليفربول يورجن كلوب للفوز بالمباراة لتعزيز صدارة الفريق في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
تابع بث حي ومباشر للدوري الإنجليزي YALLA SHOOT رابط سريع جودات متعددة مشاهدة مباشرة دون تقطيع برابط مباشر.

وسيقود النجم المصري محمد صلاح YALLA KORA فريقه ليفربول لمواجهة إيفرتون، حيث من المتوقع أن تكون تشكيلة فريقه كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكير
خط الدفاع: ترينت أليكسندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – ديان لوفرين – أندي روبيرستون.
خط الوسط: جوردان هيندرسون – جيمس ميلنر – جورجينو فينالدوم.
خط الهجوم: ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح.

تابع من هنا KOOORA4LIVE مباراة ليفربول بقيادة محمد صلاح لمواجهة نابولي متابعة مباشرة وحصرية برابط سريع جودة عالية.

ويحتل ليفربول قمة الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطةyalla shoot plus بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي وليستر سيتي.

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون والقنوات الناقلة
تابع بث حي لمباراة ليفربول وإيفرتونCOOL KORA ويمكنكم مشاهدة المباراة عبر موقع الفجر الرياضي من خلال رابط KORA STAR دون تقطيع لجميع السرعات.

تنقل المباراة على الهواء مباشرة على قناة beIN Sports HD 2 بتعليق علي محمد علي وذلك في تمام العاشرة والربع مساء اليوم الأربعاء 4 ديسمبر بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة.
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