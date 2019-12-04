كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وايقرتون بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين YALLA MATCH

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ويستضيف نادي ليفربول الإنجليزي COOL KORAالذي يلعب له النجم المصري محمد صلاح فريق إيفرتون في ملعب أنفيلد رود، في الدوري الإنجليزي الممتاز.





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ويسعى مدرب ليفربول يورجن كلوب للفوز بالمباراة لتعزيز صدارة الفريق في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وسيقود النجم المصري محمد صلاح YALLA KORA فريقه ليفربول لمواجهة إيفرتون، حيث من المتوقع أن تكون تشكيلة فريقه كالتالي:





حراسة المرمى: أليسون بيكير

خط الدفاع: ترينت أليكسندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – ديان لوفرين – أندي روبيرستون.

خط الوسط: جوردان هيندرسون – جيمس ميلنر – جورجينو فينالدوم.

خط الهجوم: ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح.





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ويحتل ليفربول قمة الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطةyalla shoot plus بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي وليستر سيتي.





موعد مباراة ليفربول وإيفرتون والقنوات الناقلة

تابع بث حي لمباراة ليفربول وإيفرتونCOOL KORA ويمكنكم مشاهدة المباراة عبر موقع الفجر الرياضي من خلال رابط KORA STAR دون تقطيع لجميع السرعات.





تنقل المباراة على الهواء مباشرة على قناة beIN Sports HD 2 بتعليق علي محمد علي وذلك في تمام العاشرة والربع مساء اليوم الأربعاء 4 ديسمبر بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة.