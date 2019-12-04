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جامعة السويس تختتم مهرجان التميز الرياضي الثالث (صور)

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 09:23 م
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مهرجان التميز الرياضي الثالث
مهرجان التميز الرياضي الثالث
أبوبكر عبد المعز
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اختتمت جامعة السويس اليوم فعاليات مهرجان التميز الرياضي الثالث بالملاعب الرياضية والذي تنظمه الجامعة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس. واشراف الدكتور علي عطا نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك الأسبق، يرافقه كلا من الدكتور حسين السمري،الدكتور حسين اباظة،والدكتور أحمد سعد،والدكتور ماجد العزازي، واعضاء وزارة الشباب والرياضة.

وفي الكلمة التي ألقاها "الشرقاوي" خلال المهرجان رحب بالسادة الضيوف، معربا عن سعادته بإقامة هذا العرس الرياضي الذي يهدف إلى نشر الاهتمام بالرياضة لتفريغ طاقات الشباب بشكل إيجابي واكتشاف المواهب الطلابية في مختلف الألعاب الرياضية ورعاية وتأهيل هذه المواهب رياضيا لا سيما في ظل الاهتمام الذي توليه الجامعة للانشطة الطلابية بشكل عام والالعاب الرياضية بشكل خاص، واختتم حديثه بتهنئة الطلاب الفائزين بالمهرجان متمنيا لهم التوفيق.

ومن جانبه وجه "درويش" الشكر لرئيس جامعة السويس علي دعوته الكريمة حيث ابدي اعجابه بالمنشئات والمباني والنهضة التي تشهدها جامعة السويس، مشيرا أن جامعة السويس من أكثر الجامعات عناية بالنشاط الطلابى الأمر الذي يعكس إدراك الجامعة لأهمية الأنشطة الطلابية عموما في بناء شخصية الطالب بشكل إيجابي يعطيه القدرة على تحمل المسؤولية وبناء مستقبله ومستقبل وطنه.

وفي ختام المهرجان قام رئيس الجامعة برفقة الضيوف بتكريم الطلاب الفائزين في الالعاب الجماعية الالعاب الفردية والترويحية.
جامعة السويس تختتم مهرجان التميز الرياضي الثالث (صور)
جامعة السويس تختتم مهرجان التميز الرياضي الثالث (صور)
جامعة السويس تختتم مهرجان التميز الرياضي الثالث (صور)
جامعة السويس تختتم مهرجان التميز الرياضي الثالث (صور)
جامعة السويس تختتم مهرجان التميز الرياضي الثالث (صور)
جامعة السويس تختتم مهرجان التميز الرياضي الثالث (صور)
جامعة السويس تختتم مهرجان التميز الرياضي الثالث (صور)
جامعة السويس تختتم مهرجان التميز الرياضي الثالث (صور)
جامعة السويس تختتم مهرجان التميز الرياضي الثالث (صور)
جامعة السويس تختتم مهرجان التميز الرياضي الثالث (صور)
جامعة السويس تختتم مهرجان التميز الرياضي الثالث (صور)
جامعة السويس تختتم مهرجان التميز الرياضي الثالث (صور)
جامعة السويس تختتم مهرجان التميز الرياضي الثالث (صور)
جامعة السويس تختتم مهرجان التميز الرياضي الثالث (صور)
جامعة السويس تختتم مهرجان التميز الرياضي الثالث (صور)
جامعة السويس تختتم مهرجان التميز الرياضي الثالث (صور)
جامعة السويس تختتم مهرجان التميز الرياضي الثالث (صور)
جامعة السويس تختتم مهرجان التميز الرياضي الثالث (صور)
جامعة السويس تختتم مهرجان التميز الرياضي الثالث (صور)
جامعة السويس تختتم مهرجان التميز الرياضي الثالث (صور)
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الكلمات المفتاحية

مهرجان التميز الرياضي الثالث جامعة السويس الملاعب الرياضية الطلاب الشباب

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