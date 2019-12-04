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«يلا شوت game» مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر YALLA sALAH كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول Merseyside derby

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 09:16 م
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بوابة الفجر
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كورة لايف شاهد البث الحي المباشر لمواجهة فريق ليفربول الذي يلعب في صفوفه الدولي المصري محمد صلاح ضد غريمه التقليدي في المدينة فريق إيفرتون KOORA ONLINE يوم الأربعاء 4 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019/2020 وكان فريق إيفرتون قد تعرض للهزيمة في المباراة الماضية من فريق ليستر سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الكينج باور YALA SHOOOT PLUS.

جول كورة وكان قد حقق الريدز فوزا صعبا بالمباراة الماضية على فريق برايتون بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، حيث سجل المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك ثنائية الريدز خلال هذا اللقاء YALA LIVE وتعرض الحارس البرازيلي اليسون بيكير للطرد في الشوط الثاني من المباراة وسوف يغيب عن ديربي الميرسيسايد ضد ايفرتون COOL KOORA ومن المتوقع أن يشارك محمد صلاح مع للريدز كأساسي في الديربي على ملعب الانفيلد.

يلا شوت بلس ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 40 نقاط وبفارق 8 نقاط عن الوصيف فريق ليستر سيتي YALA KOORA والذي حقق فوزا هاما بالجولة الماضية على حساب فريق إيفرتون بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الكينج باور YALA SHOOOT PLUS وسوف تقام أكثر من مباراة في نفس التوقيت ضمن منافسات الجولة الـ15 من البريميرليج.

كورة أونلاين حيث تقام المباراة بين فريق ليفربول وفريق ايفرتون في الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة GOAL KOORA وفي الساعة الثانية عشر والربع صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي KOORA ONLINE.

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