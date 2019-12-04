«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر REDS LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش ليفربول sALAH جودة متعددة NOW

يلا شوت بلس شاهد المباراة النارية بين فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح ومنافسه فريق إيفرتون في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الانفيلد في ديربي الميرسيسايد BEIN MATSH يوم الأربعاء 4 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز KOORA STAR وستكون تلك المباراة قوية كعادتها في ديربي الميرسيسايد للمدينة بين الناديين.





كورة ستار ونجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز على فريق برايتون بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الانفيلد بالجولة الماضية في البريميرليج YALA LIVE وكانت قد نجحت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية في الحصول على جميع حقوق البث المباشر الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي في السنوات الماضية COOL KOORA حيث ستذاع تلك المباراة بين فريق ليفربول وفريق ايفرتون عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.





كورة أونلاين وسوف تقام المباراة بين فريق ليفربول وفريق ايفرتون في الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر والربع صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي KOORA ONLINE يلا لايف شاهد المباراة كاملة بدون تقطيع عبر البث الحي المباشر على اليوتيوب وعلى بث الأسطورة ALASTORA.





كورة اتش دي ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة، بينما يحل فريق ليستر سيتي في المركز الثاني برصيد 32، ويأتي فريق مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 29 نقطة، ويحل فريق تشيلسي في المركز الرابع برصيد 26 نقطة كورة تودايKORA2DAY ويسعى الريدز لتحقيق الفوز من أجل استمراره في تعزيز صدارته للبريميرليج KOORAHD.



