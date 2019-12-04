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"الخروج إلى الحياة".. ينهي فعاليات اليوم الأول من الإسكندرية للمسرح العربي

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 09:12 م
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الخروج إلى الحياة
الخروج إلى الحياة
عبدالحافظ حمدي
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تنافس اليوم فريق المعهد العالي للفنون المسرحية بدولة الكويت على جوائز الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، بعرضهم المسرحي "الخروج إلى الحياة" للمخرج فيصل الصفار.

"الخروج إلى الحياة" تمثيل فهد المشايخى، على محمد، إسماعيل كمال، شملان العميري، غدير حسن، تأليف ويليام سارويان، مكياج واكسسوارت حصة العباد، مصمم ديكور بدر المهنا، تنفيذ ديكور طلال المطيري، تنفيذ إضاءة عمير البلوشي، مؤثرات حمد الفليكاوى، موسيقى حمد حسين، إخراج فيصل الصفار.

تدور أحداث العرض خلال فصل واحد حول تمجيد الإنسان واظهار براءته الفطرية رغم ما يقابله من مصاعب الحياة والواقع المرير لذى يعيش فيه.

الجدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة تستمر فعالياته حتى الثامن من ديسمبر الجارى، ويقام المهرجان تحت رعاية د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح ، وأسسه د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة د. علاء عبد العزيز سليمان.

"الخروج إلى الحياة".. ينهي فعاليات اليوم الأول من الإسكندرية للمسرح العربي
"الخروج إلى الحياة".. ينهي فعاليات اليوم الأول من الإسكندرية للمسرح العربي
"الخروج إلى الحياة".. ينهي فعاليات اليوم الأول من الإسكندرية للمسرح العربي
"الخروج إلى الحياة".. ينهي فعاليات اليوم الأول من الإسكندرية للمسرح العربي
"الخروج إلى الحياة".. ينهي فعاليات اليوم الأول من الإسكندرية للمسرح العربي
"الخروج إلى الحياة".. ينهي فعاليات اليوم الأول من الإسكندرية للمسرح العربي
"الخروج إلى الحياة".. ينهي فعاليات اليوم الأول من الإسكندرية للمسرح العربي
"الخروج إلى الحياة".. ينهي فعاليات اليوم الأول من الإسكندرية للمسرح العربي
"الخروج إلى الحياة".. ينهي فعاليات اليوم الأول من الإسكندرية للمسرح العربي
"الخروج إلى الحياة".. ينهي فعاليات اليوم الأول من الإسكندرية للمسرح العربي
"الخروج إلى الحياة".. ينهي فعاليات اليوم الأول من الإسكندرية للمسرح العربي
"الخروج إلى الحياة".. ينهي فعاليات اليوم الأول من الإسكندرية للمسرح العربي
"الخروج إلى الحياة".. ينهي فعاليات اليوم الأول من الإسكندرية للمسرح العربي
"الخروج إلى الحياة".. ينهي فعاليات اليوم الأول من الإسكندرية للمسرح العربي
"الخروج إلى الحياة".. ينهي فعاليات اليوم الأول من الإسكندرية للمسرح العربي
"الخروج إلى الحياة".. ينهي فعاليات اليوم الأول من الإسكندرية للمسرح العربي
"الخروج إلى الحياة".. ينهي فعاليات اليوم الأول من الإسكندرية للمسرح العربي
"الخروج إلى الحياة".. ينهي فعاليات اليوم الأول من الإسكندرية للمسرح العربي
"الخروج إلى الحياة".. ينهي فعاليات اليوم الأول من الإسكندرية للمسرح العربي
"الخروج إلى الحياة".. ينهي فعاليات اليوم الأول من الإسكندرية للمسرح العربي
"الخروج إلى الحياة".. ينهي فعاليات اليوم الأول من الإسكندرية للمسرح العربي
"الخروج إلى الحياة".. ينهي فعاليات اليوم الأول من الإسكندرية للمسرح العربي
"الخروج إلى الحياة".. ينهي فعاليات اليوم الأول من الإسكندرية للمسرح العربي
"الخروج إلى الحياة".. ينهي فعاليات اليوم الأول من الإسكندرية للمسرح العربي
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الكلمات المفتاحية

مهرجان الإسكندرية المسرحي الخروج إلى الحياة الاسكندرية المسرحي

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