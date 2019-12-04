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كورة لايف KORA7ASRYمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الاهلي gool ستار

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 09:11 م
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بوابة الفجر
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يقدم لكم الفجر الرياضي بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي ضد توتنهام هوتسبير، عبر رابط كورة أونلاين ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر KORA ONLINE بالدوري الإنجليزي.

كورة لايف ويستضيف ملعب أولد ترافورد معقل يونايتد، مباراة نارية وصعبة لأصحاب الأرض ضد توتنهام هوتسبير، KORA LIVE اليوم الأربعاء 4 ديسمبر الجاري بالبريميرليج.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير بالبريميرليج
يحل فريق توتنهام هوتسبير بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني ضيفًا ثقيلًا علي فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدورى الإنجليزي، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

يلا شووت القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير بالبريميرليج
وتذاع مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية bein sports HD، YALLA SHOOT بث مباشر بدون تقطيع بالدوري الإنجليزي.

ترتيب الفريقين بالبريميرليج
ويحتل مانشستر يونايتد الإنجليزي بقيادة النرويجي آولي جونار سولشكاير المركز العاشر برصيد 18 نقطة، بينما يحل توتنهام هوتسبير المركز السادس برصيد 20 نقطة كورة جول تابع بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي KORA GOAL ضد توتنهام هوتسبير بالدوري الإنجليزي.

كورة حصري، حيث ستكون المباراة نارية بين جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لليونايتد ضد خليفته آولي جونار سولشكاير، حيث تعد هذه هي الفرصة الأخيرة للمدرب النرويجي لتعديل مساره والنجاة من شبح الإقالة، KORA7ASRY توتنهام ضيفًا على مانشستر يونايتد بالأولد ترافورد.

يمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي وتوتنهام هوتسبير بالدوري الإنجليزي Manchester united، يقدم الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع الأسطورة بدون إعلانات alostora.

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