Advertisements
يلا شوتLive Onمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام بث مباشر كورة لايف KORA STAR بي ان سبورت ماتش مان يونايتد Kick Off
الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 08:51 م
Advertisements
Advertisements
مشاهدة مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر ، حيث يحل فريق توتنهام هوتسبير ضيفاً على نظيره فريق مانشستر يونايتد في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وتُقام مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير في يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2019 على الأراضي الإنجليزية.
هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز في يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2019 على الأراضي الإنجليزية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث
المباراة في يوم الأربعاء، في تمام الساعة:
حيث يدخل فريق مانشستر يونايتد مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق توتنهام هوتسبير، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق الانتصار في مباراتين، بينما سقط فريق مانشستر يونايتد في فخ التعادل في مباراتين أيضاً.
بث مباشر مانشستر يونايتد ضد توتنهام Arsinal FC جودة عالية HD بدون تقطيع الأسطورة لايف Ostora Live اليوم الاربعاء على الدورى الانجليزى
بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام اليوم الاربعاء 4 - 12 - 2019
يحل فريق توتنهام ضيفًا على مانشستر يونايتد اليوم على ملعب "أولد ترافورد"، في قمة مباريات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".
تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام فى التاسعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة.
وستشهد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام عودة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو إلى ملعب "أولد ترافورد"، لكن هذه المرة مدربًا لنادي توتنهام، بعدما سبق وأن تمت إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في ديسمبر 2018.
ومنذ تولي مورينيو تدريب توتنهام، حقق توتنهام الفوز في المباريات الثلاث التي خاضها حتى الآن، حيث حقق انتصارين في الدوري والثالث في دوري ابطال اوروبا.
ويحتل مانشستر يونايتد المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، بينما يحتل توتنهام المركز الخامس برصيد 20 نقطة.
Advertisements