عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

يلا شوتLive Onمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام بث مباشر كورة لايف KORA STAR بي ان سبورت ماتش مان يونايتد Kick Off

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 08:51 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
 مشاهدة مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر ، حيث يحل فريق توتنهام هوتسبير ضيفاً على نظيره فريق مانشستر يونايتد في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وتُقام مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير في يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2019 على الأراضي الإنجليزية.
 

هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز في يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2019 على الأراضي الإنجليزية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث

المباراة في يوم الأربعاء، في تمام الساعة:
حيث يدخل فريق مانشستر يونايتد مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق توتنهام هوتسبير، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق الانتصار في مباراتين، بينما سقط فريق مانشستر يونايتد في فخ التعادل في مباراتين أيضاً.

بث مباشر مانشستر يونايتد ضد توتنهام Arsinal FC جودة عالية HD بدون تقطيع الأسطورة لايف Ostora Live اليوم الاربعاء على الدورى الانجليزى




بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام اليوم الاربعاء 4 - 12 - 2019


يحل فريق توتنهام ضيفًا على مانشستر يونايتد اليوم على ملعب "أولد ترافورد"، في قمة مباريات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

 

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام فى التاسعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة.
 
وستشهد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام عودة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو إلى ملعب "أولد ترافورد"، لكن هذه المرة مدربًا لنادي توتنهام، بعدما سبق وأن تمت إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في ديسمبر 2018.


ومنذ تولي مورينيو تدريب توتنهام، حقق توتنهام الفوز في المباريات الثلاث التي خاضها حتى الآن، حيث حقق انتصارين في الدوري والثالث في دوري ابطال اوروبا.



ويحتل مانشستر يونايتد المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، بينما يحتل توتنهام المركز الخامس برصيد 20 نقطة.

Advertisements

أخبار تهمك

برشلونة يسخر من لويس سواريز بسبب لاعب ريال مدريد

منذ ساعة و 20 دقيقة

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

منذ ساعتين و 40 دقيقة

يوتيوب zamalek - مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NO

منذ ساعة و 16 دقيقة

«يلا شووت cup masr» مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش الزمالك جودة متعددة NOW

منذ ساعة و نصف

رابط "أون سبورت HD" مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر yallakora نقل حي يوتيوب مجانا on sport الزمالك ضد الشرقية Hd

منذ أقل من ساعتين

يلا شووت مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الزمالك قناة مفتوحة

منذ ساعة و 16 دقيقة

كورة ستار ON SPORT مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الزمالك هدف شيكابالا HD

منذ ساعة و 28 دقيقة

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

منذ حوالي 4 ساعات

إدارة برشلونة تزف بشري سارة للجماهير بشأن ميسي

منذ ساعة

عاجل.. تعرف على مفاجأة قناة النادي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول وإيفرتون مجانًا اليوم.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد ايفرتون بث مباشر «محمد صلاح SALAH»

منذ ساعة و 25 دقيقة

صدمة قوية لريال مدريد

منذ ساعة و 10 دقيقة

سر احتفال نجوم الزمالك أمام الشرقية بهدف بن شرقي

منذ أقل من ساعة

تشكيل الزمالك أمام الشرقية.. مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر اليوم

منذ ساعتين و 22 دقيقة

رئيس الزمالك عن رحيل أمير مرتضى: سلملي على أمك (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:23 م

«يلا شووت cup masr» مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش الزمالك جودة متعددة NOW

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

06:17 م

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

05:18 م

برشلونة يسخر من لويس سواريز بسبب لاعب ريال مدريد

07:37 م

كورة ستار ON SPORT مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الزمالك هدف شيكابالا HD

07:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status