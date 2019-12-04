رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة تشيلسي وأستون فيلا بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش أستون فيلا هدف ترزجيه الآن

لايف مشاهدة مباراة تشيلسي وأستون فيلا بث مباشر كورة لايف kora live مساء اليوم الاربعاء الموافق 4 ديسمبر 2019، على ملعب استاد ستامفورد بريدج ، ضمن منافساتالجولة الخامسة عشر للدوري الانجليزي الممتاز موسم 2019/2020 .





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تقام مباراة تشيلسي وأستون فيلا ، اليوم الاربعاء، في تمام الساعة التاسعة والنصف والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، والساعة الحادية عشر والنصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت جرينتش، وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة قناة "BEIN SPORTS HD 3" بالاضافة الى امكانية متابعتها عبر البث المباشر لموقع الفجر الرياضي .





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