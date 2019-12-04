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رابط ’’يلا شوت plus’’ مشاهدة مباراة مانشستر وتوتنهام بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش مانشستر NOW

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 08:52 م
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بوابة الفجر
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كورة لايف تابع الرب المباشر لمباراة فريق مانشستر يونايتد بقيادة مدربه النرويجي أولي جونار سولشاير مع فريق توتنهام هوتسبير بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو COOL KOORA اليوم الأربعاء 4 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز YALA SHOOOT PLUS.
يلا شوت حصري وسوف تقام المباراة بين فريق مانشستر يونايتد وفريق توتنهام هوتسبير في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة KOORA STAR بينما سوف تقام في الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية YALA KOORA وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي، وستذاع المباراة بين مانشستر يونايتد وفريق توتنهام هوتسبير عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.
كورة ستار وكان قد نجح فريق توتنهام هوتسبير بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو في تحقيق الفوز على فريق بورنموث بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الوايت هارت لين الجديد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر KOORA LIVE مبارة مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير TOTNAHUM VS MANCHESTER UNITED.
يلا لايف وفي إطار نفس الجولة تعادل فريق مانشستر يونايتد مع فريق استون فيلا بنتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الأولدترافورد KOORA ONLINE وتعد هذة هي المباراة الرابعة لفريق توتنهام هوتسبير مع جوزيه مورينيو، حيث حقق الانتصار في الثلاث مواجهات الماضية، ولكنه فشل في الخروج بشباك نظيفة في اي مباراة حتى الآن مع الفريق اللندني YALA KOORA.

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