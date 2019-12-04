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« يلا شوت Tottenham» مشاهدة مباراة مانشستر وتوتنهام بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش مانشستر beIN SPORTاونلاينPLUS

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 08:48 م
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بوابة الفجر
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يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة البث المباشر للمباراة القوية التي ستجمع مانشستر يونايتد ضد توتنهام YALLA SHOOT 7ASRY، في إطار الجولة الخامسة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزيkora live.


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