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تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي ضد توتنهام.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام بث مباشر مجانًا بدون تقطيع ONLINE

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 08:46 م
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مانشستر يونايتد ضد توتنهام
مانشستر يونايتد ضد توتنهام
أحمد عصام
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أعلن أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق توتنهام هوتسبير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-
حراسة المرمى : دي خيا.
خط الدفاع : وان بيساكا - ليندلوف - ماجوير - اشلي يونج.
خط الوسط : ماكتوميناي - فريد - جيمس - لينجارد.
خط الهجوم : ماركوس راشفورد - جرينورد.

وكان قد نجح فريق توتنهام هوتسبير بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو في تحقيق الفوز على فريق بورنموث بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الوايت هارت لين الجديد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر.

وفي إطار نفس الجولة تعادل فريق مانشستر يونايتد مع فريق استون فيلا بنتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الأولدترافورد.

وتعد هذة هي المباراة الرابعة لفريق توتنهام هوتسبير مع جوزيه مورينيو، حيث حقق الانتصار في الثلاث مواجهات الماضية، ولكنه فشل في الخروج بشباك نظيفة في اي مباراة حتى الآن مع الفريق اللندني.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير :-
وسوف تقام المباراة بين فريق مانشستر يونايتد وفريق توتنهام هوتسبير في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي، وستذاع المباراة بين مانشستر يونايتد وفريق توتنهام هوتسبير عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

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