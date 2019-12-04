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كورة لايف - KOOORA GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة تشيلسي وأستون فيلا KORA LIVE يوتيوب مباراة تشيلسي اليوم NOW

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 08:40 م
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تشيلسي وأستون فيلا
تشيلسي وأستون فيلا
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يستعد نادي تشيلسي الإنجليزي KORA GOAL لمواجهة نظيره نادي أستون فيلا اليوم الأربعاء 4 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر KORA STAR من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة تشيلسي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي وملعب اللقاء

وستعلب مباراة نادي تشيلسي KORA ONLINE ضد نظيره نادي أستون فيلا اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة YALLA SHOOT والعاشرة والنصف بتوقيت السعودية على ملعب ستامفورد بريدج.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

وستذاع مباراة نادي تشيلسي ضد نظيره نادي أستون فيلا اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD 3" بتعليق يوسف سيف.

تشكيل أستون فيلا المتوقع ضد تشيلسي بالدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: هيتون
خط الدفاع: جولبيرت، كونسبا، منجز، تارجت
خط الوسط: ماكجين، دوجلاس، هوريهان
خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، موراييس، جريليش

تشكيل تشيلسي ضد أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: كيبا
خط الدفاع: أزبيلكويتا، زوما، توموري، بالميري
خط الوسط: جورجينيو، كوفاستش، بيدرو، مونت، بوليسيتش
خط الهجوم: جيرو

بث مباشر لمباراة تشيلسي وأستون فيلا بالدوري الإنجليزي

ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة نادي تشيلسي ضد نظيره نادي أستون فيلا اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة نادي تشيلسي ضد نظيره نادي أستون فيلا اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

ويتواجد نادي تشيلسي KORA LIVE في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

ببنما يتواجد نادي أستون فيلا KORA STAR في المركز الخامس عشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها حتى الآن.

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