عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

نتنياهو: مستعدون لانتخابات ثالثة وسنفوز فيها

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 08:43 م
Advertisements
بوابة الفجر
نها محمد
Advertisements

أعرب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، عن استعداد حزبه "الليكود" لخوض انتخابات الكنيست الثالثة على التوالي، بعد فشل اجتماع جديد بينه ومنافسه رئيس تحالف "أزرق-أبيض"، بيني غانتس.

وقد حمل نتنياهو في تصريح صحفي أدلى به، اليوم الأربعاء، لدى مغادرته البلاد إلى البرتغال، الشخص الثاني في "أزرق-أبيض" يائير لبيد، المسؤولية عن تقويض جهود التوصل إلى حل وسط، قائلا إن "الليكود" يتطلع إلى تشكيل حكومة الوحدة الشاملة ويطرح اقتراحات مختلفة بهذا الشأن، غير أن تحالف غانتس "لم يتحرك حتى لنانومتر واحد" للتجاوب معها.

وتابع رئيس حكومة تصريف الأعمال: "نبذل كل جهد ممكن والفرصة لا تزال متوفرة. لا نحتاج إطلاقا إلى إجراء انتخابات غير ضرورية، لكن إذا أجبرنا على خوض الانتخابات الثالثة، فسنفوز فيها".

ومن جانبه، شدد غانتس على أنه وليس لبيد، يتحمل المسؤولية عن قرارات "أزرق أبيض"، وشدد على أن نتنياهو لم يقترح أي شيء جديد، مطالبا إياه بـ "النظر مباشرة إلى عيون الإسرائيليين وقول ما يفكر فيه وما يريده بدلا عن التهرب من المسؤولية".

وقبل يوم من ذلك، انتهى الاجتماع الجديد الذي جمع رئيسي أكبر قوتين في الكنيست بعد 45 دقيقة فقط من بدايته دون إحراز أي تقدم يذكر نحو الاتفاق على تشكيل حكومة الوحدة الشاملة.

ويأتي ذلك قبل سبعة أيام فقط من انقضاء المهلة الممنوحة للكنيست لتقديم مرشح يتمكن من كسب دعم 61 من أصل 120 نائبا فيه لرئاسة الحكومة، بغية تفادي سيناريو الانتخابات الثالثة، بعد فشل نتنياهو وغانتس على حد سواء في تشكيل الحكومة.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نتنياهو انتخابات ثالثة

أخبار تهمك

8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول وإيفرتون مجانًا اليوم.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد ايفرتون بث مباشر «محمد صلاح SALAH»

منذ ساعة و نصف

يوتيوب zamalek - مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NO

منذ ساعة و 22 دقيقة

يلا شووت مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الزمالك قناة مفتوحة

منذ ساعة و 22 دقيقة

رئيس الزمالك عن رحيل أمير مرتضى: سلملي على أمك (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يسخر من لويس سواريز بسبب لاعب ريال مدريد

منذ ساعة و 26 دقيقة

تشكيل الزمالك أمام الشرقية.. مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر اليوم

منذ ساعتين و 28 دقيقة

رابط "أون سبورت HD" مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر yallakora نقل حي يوتيوب مجانا on sport الزمالك ضد الشرقية Hd

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعرف على مفاجأة قناة النادي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

صدمة قوية لريال مدريد

منذ ساعة و 16 دقيقة

كورة ستار ON SPORT مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الزمالك هدف شيكابالا HD

منذ ساعة و نصف

سر احتفال نجوم الزمالك أمام الشرقية بهدف بن شرقي

منذ ساعة

«يلا شووت cup masr» مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش الزمالك جودة متعددة NOW

منذ أقل من ساعتين

إدارة برشلونة تزف بشري سارة للجماهير بشأن ميسي

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

مصادر إسرائيلية: تشكيل قائمة مشتركة للإطاحة بنتنياهو

تحالف انتخابي قوي في وجه نتنياهو

نتنياهو: سأبدأ في تشكيل حكومة يمينية مع شركائنا

قادة أحزاب المعارضة ينتقدون نتنياهو بعد "حل الكنيست"

مصير أسود ينتظره.. أخر مناورات نتنياهو للبقاء في السلطة

صحيفة عبرية: نتنياهو قد يُكلف بتشكيل الحكومة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:23 م

«يلا شووت cup masr» مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش الزمالك جودة متعددة NOW

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

06:17 م

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

05:18 م

برشلونة يسخر من لويس سواريز بسبب لاعب ريال مدريد

07:37 م

كورة ستار ON SPORT مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الزمالك هدف شيكابالا HD

07:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status