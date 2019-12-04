ماكرون يدعو لإجراء مباحثات مع دول الساحل بشأن الإرهاب

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، لإجراء مباحثات حول الدعم العسكري الفرنسي لهم في حربهم ضد الجماعات الإرهابية، مع قادة دول الساحل الأفريقي الخمس.





وقال ماكرون: "لقد تم تأكيد شرعية نشر القوات على مدى 6 سنوات، وأنها لا تزال جزءاً من أمننا".



