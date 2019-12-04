يلا Man United شووت NOW مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE يويتوب HD

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام بث مباشر ، حيث يترقب عشاق البريميرليج مواجهة من العيال الثقيل عندما يحل فريق توتنهام ضيفًا على مانشستر يونايتد، فى قمة مباريات اليوم بالجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” 2019-2020.





تنطلق المباراة مساء اليوم الأربعاء 4-12-2019، على ملعب “أولد ترافورد” معقل الشياطين الحمر بمدينة مانشستر، فى تمام الساعة 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت مكة، 19:30 بتوقيت جرينتش.





وستشهد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام عودة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو إلى ملعب “أولد ترافورد”، لكن هذه المرة مدربًا لنادي توتنهام، بعدما سبق وأن تمت إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في ديسمبر 2018.





