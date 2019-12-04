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البورصات الأوربية تتعافي بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء
الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 08:38 م
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وكالات
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تعافت البورصات الأوربية بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، بعد تقرير صحفي يشير إلى اقتراب الولايات المتحدة والصين من الصفقة التجارية الأولية.
وقفز مؤشر "ستوكس 600" بنحو 1.2 بالمائة ليسجل 403.1 نقطة.
وصعد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 7188.5 نقطة.
وارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنحو 1.2 بالمائة ليسجل 13140.5 نقطة .
وصعد مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 1.3 بالمائة ليسجل 5799.6 نقطة.
واستقر سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1077 دولار.
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