حسن الشافعي : دعم القطاع الصناعي لا يقتصر على التمويلات المالية





أكد حسن الشافعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال، أن الحكومة مطالبة ببذل المزيد من الجهود لدعم القطاع الصناعي، رغم المبادرات الأيجابية التى أعلنت عنها اليوم لتعزيز معدلات النمو الصناعي.





وأوضح " الشافعي" خلال تصريحات لـ "الفجر" أن دعم الحكومة لا يجب أن يقتصر على توفير التمويلات ذات فائدة بسيطة، بل يجب أن يشمل خلق رجال أعمال ذات وعي بأهمية العمل الصناعي ومعرفة الصناعات التى تحتاجها الدولة لتلبية إحتياجات الموطنين، مشيرًا إلى أن عدد كبير من العاملين بالقطاع الصناعي يفتقدون للخبرة.

وقال "الشافعي" إن مبادرات الحكومة التى تم الأعلان عنها اليوم يجب أن تتلافي أخطاء مبادرة الـ 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى لم يكن لها تأثير ملحوظ على دعم القطاع الصناعي لأن المصنعين الذين حصلو على التمويلات من تلك المبادرة لم يمتلكوا التدريب الكافي على العمل الصناعي، وخلق صناعات تلبي إحتياجات الموطنين.

وأضاف أن هناك مشكلات ما زال يعاني منها القطاع الصناعي دون التمويل، وهي ضعف الصناعات المغذية للصناعات الكبري، والبيروقراطية التى مازلت ملازمة لإصدار التراخيص الصناعية، بجانب عدم طرح أراضي مرفقة للقطاع الصناعي.

وتابع: "على المبادرات الجديدة التى أعلنتها الحكومة مؤخرا بداية الأهتمام بالصناعات التى تنتج مدخلات الإنتاج الأساسية، حتي نستطيع إنشاء قطاع صناعي قوي لا يعتمد على إستيراد مدخلات الإنتاج من الخارج التى قد تؤدي إلى توقف إنتاج المصانع في حالة عدم توفرها، بجانب خلق ايدي عاملة مدربة" وتسأل قائلاً: "لو تم توفير التمويلات لإفتتاح عشر ألاف مصنع سنويًا هل يوجد بالفعل الأيدي العاملة المدربة لتشغيل تلك المصانع".