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«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة تشيلسي وأستون فيلا بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط تشيلسيII7SRY جول PLUS NOW

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 08:37 م
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تشيلسي وأستون فيلا
تشيلسي وأستون فيلا
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تابع بث مباشر مباراة تشيلسي ضد أستون فيلا، كورة ستار اليوم الأربعاء 4 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر بالبريميرليج، KORA STAR مباراة نارية بالدوري الإنجليزي.

يلاشووت بلس، حيث يدخل تشيلسي بقيادة الإنجليزي فرانك لامبارد المدير الفني، المباراة طامحا في تحقيق الفوز، من أجل اقتحام دائرة المنافسة على لقب البريميرليج، YALLA SHOOT PLUS، تشيلسي يستضيف أستون فيلا على ملعب ستامفورد بريدك معقل البلوز، بالبريميرليج.

كورة جول على الجانب الآخر يدخل أستون فيلا بقيادة الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجه من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تصعد به لمنتصف الجدول، KORA GOAL أستون فيلا ضيفًا على تشيلسي بالدوري الإنجليزي.

موعد مباراة تشيلسي وأستون فيلا بالبريميرليج

وتقام مباراة تشيلسي ضد أستون فيلا، في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وأستون فيلا بالبريميرليج

وتُذاع مباراة تشيلسي ضد أستون فيلا، أونلاين ONLINE عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية bein Sports HD 1، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني.

كورة لايف ويسعى فرانك لامبارد لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز، والبقاء في مراكز المقدمة أملًا في تعثر متصدري الترتيب، KORA LIVE تشيلسي يبحث عن فوز هام بالدوري.

دوري بلس، حيث يحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 26 نقطة، DAWRI PLUS، بينما يحتل أستون فيلا المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة.

ويمكنكم متابعة مباراة تشيلسي ضد أستون فيلا ضمن الجولة الخامسة عشر ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، بموقع الفجر الرياضي عبر رابط الأسطورة بدون تقطيع في بث حي ومباشر وبدون إعلانات alostora.

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