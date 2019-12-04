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رابط بي ان سبورت - YOUTUBE مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر beinlive

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 08:28 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام بث مباشر ،يحل فريق توتنهام ضيفًا على مانشستر يونايتد اليوم على ملعب "أولد ترافورد"، في قمة مباريات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".
 
تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام فى التاسعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة.
 
وستشهد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام عودة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو إلى ملعب "أولد ترافورد"، لكن هذه المرة مدربًا لنادي توتنهام، بعدما سبق وأن تمت منذ تولي مورينيو تدريب توتنهام، حقق توتنهام الفوز في المباريات الثلاث التي خاضها حتى الآن، حيث حقق انتصارين في الدوري والثالث في دوري ابطال اوروبا.

 
ويحتل مانشستر يونايتد المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، بينما يحتل توتنهام المركز الخامس برصيد 20 نقطة.

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