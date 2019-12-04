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مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر «قناة مفتوحة» تنقل مباراة ليفربول مجانًا اليوم ضد إيفرتون مباشرة ON LINE

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 08:31 م
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محمد صلاح
محمد صلاح
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يواجه نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره فريق إيفرتون غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول في تمام الساعة العاشرة والربع مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر والربع بتوقيت مكه المكرمة و الثانية عشر والربع صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في الشرق الأوسط المباراة عبر قناتها الأولي و الثانية عشر المشفرة.

ويمكنكم مشاهدة مباريات لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح مع فريقه ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " عبر قنوات القمر الاوربي التالية:

قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.

قناة Negaah TV / التردد، 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر Afghansat 48°E.

قناة Maiwand TV / التردد، 11885 أفقي / معدل  الترميز، 27500 / القمر Y1A.

قناة SRF Zwei HD / التردد، 10971 أفقي / معدل الترميز، 29700 / القمر، Hot Bird.

قناة M4 Sport / التردد، 11900 أفقي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.

قناة Movistar Liga De Campeones / التردد، 11259 عمودي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra.

قناة Sport 1 Hungary / التردد، 12034 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، THor 2/3.

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة FOX SPORTS Eredivisie 4 / التردد، 11739 أفقي / معدل الترميز، 29900 / القمر، Astra 3A.
قناة TRT SPOR HD / التردد، 11054 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Turksat 1C.

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي /  معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

قناة Polsat Sport / التردد، 11158 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

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