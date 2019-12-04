عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حكيم يصل عزاء شعبان عبد الرحيم بفيصل (صور)

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 08:34 م
Advertisements
حكيم
حكيم
لمياء علي - تصوير: ياسمين عليوة - محمد فتحي
Advertisements
وصل النجم حكيم منذ قليل  إلى عزاء الفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم، وذلك لتقديم واجب العزاء، وبدأ  العزاء  منذ قليل  بجوار منزل الأسرة في فيصل الطالبية بحضور حشد كبير من أقارب وأصدقاءه.

وكان في استقبال المعزيين نجل الراحل الذي انهار من البكاء، كما تواجد في العزاء عدد من جيرانه وأقاربه، كما كان من بين الحضور الدبلوماسي المصري عمرو موسى ونقيب الموسيقيين هاني شاكر، وكابتن أيمن عبد العزيز وهوبا، صلاح عبدالله وحجازي متقال.

نجوم الفن في جنازة شعبان عبد الرحيم

وشيعت جنازة الراحل شعبان عبد الرحيم، من مسجد السيدة نفيسة وذلك عقب صلاة العصر أمس، بحضور عدد من نجوم الفن.

وقد حرص نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، على حضور الجنازة، وتوديع جثمان الراحل قبل أن يذهب إلى مثواه الأخير، فيما تواجد أيضًا المطرب حجازي متقال والفنان محمد الشقنقيري على حضور صلاة الجنازة على الراحل، كما شارك في الجنازة كلا من عبد الباسط حمودة وسيد زيان ومنير مكرم.

تفاصيل وفاة شعبان عبد الرحيم

وكان شعبان عبد الرحيم قد رحل عن عالمنا صباح أمس عن عمر ناهز ال 62 عام بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة نقل على إثرها إلى مستشفى المعادي العسكري.
حكيم يصل عزاء شعبان عبد الرحيم بفيصل (صور)
حكيم يصل عزاء شعبان عبد الرحيم بفيصل (صور)
حكيم يصل عزاء شعبان عبد الرحيم بفيصل (صور)
حكيم يصل عزاء شعبان عبد الرحيم بفيصل (صور)
حكيم يصل عزاء شعبان عبد الرحيم بفيصل (صور)
حكيم يصل عزاء شعبان عبد الرحيم بفيصل (صور)
حكيم يصل عزاء شعبان عبد الرحيم بفيصل (صور)
حكيم يصل عزاء شعبان عبد الرحيم بفيصل (صور)
حكيم يصل عزاء شعبان عبد الرحيم بفيصل (صور)
حكيم يصل عزاء شعبان عبد الرحيم بفيصل (صور)
حكيم يصل عزاء شعبان عبد الرحيم بفيصل (صور)
حكيم يصل عزاء شعبان عبد الرحيم بفيصل (صور)
حكيم يصل عزاء شعبان عبد الرحيم بفيصل (صور)
حكيم يصل عزاء شعبان عبد الرحيم بفيصل (صور)
حكيم يصل عزاء شعبان عبد الرحيم بفيصل (صور)
حكيم يصل عزاء شعبان عبد الرحيم بفيصل (صور)
حكيم يصل عزاء شعبان عبد الرحيم بفيصل (صور)
حكيم يصل عزاء شعبان عبد الرحيم بفيصل (صور)
حكيم يصل عزاء شعبان عبد الرحيم بفيصل (صور)
حكيم يصل عزاء شعبان عبد الرحيم بفيصل (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وفاة شعبان عبد الرحيم نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما خبار الفن جنازة شعبان عبد الرحيم الفجر الفني أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم

أخبار تهمك

صدمة قوية لريال مدريد

منذ ساعة و 15 دقيقة

تشكيل الزمالك أمام الشرقية.. مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر اليوم

منذ ساعتين و 27 دقيقة

برشلونة يسخر من لويس سواريز بسبب لاعب ريال مدريد

منذ ساعة و 25 دقيقة

كورة ستار ON SPORT مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الزمالك هدف شيكابالا HD

منذ ساعة و نصف

سر احتفال نجوم الزمالك أمام الشرقية بهدف بن شرقي

منذ أقل من ساعة

يوتيوب zamalek - مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NO

منذ ساعة و 21 دقيقة

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

رابط "أون سبورت HD" مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر yallakora نقل حي يوتيوب مجانا on sport الزمالك ضد الشرقية Hd

منذ أقل من ساعتين

يلا شووت مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الزمالك قناة مفتوحة

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس الزمالك عن رحيل أمير مرتضى: سلملي على أمك (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

إدارة برشلونة تزف بشري سارة للجماهير بشأن ميسي

منذ ساعة

عاجل.. تعرف على مفاجأة قناة النادي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شووت cup masr» مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش الزمالك جودة متعددة NOW

منذ أقل من ساعتين

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

منذ ساعتين و 45 دقيقة

8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول وإيفرتون مجانًا اليوم.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد ايفرتون بث مباشر «محمد صلاح SALAH»

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

حجازي متقال ومحمد الشقنقيري يودعان شعبان عبدالرحيم في جنازته (صور)

شاهد.. لحظة تشييع جثمان الفنان شعبان عبدالرحيم إلى مثواه الأخير (فيديو وصور)

أشرف زكي يودع شعبان عبد الرحيم إلى مثواه الأخير (صور)

"راجل طيب".. حمادة هلال ينعى شعبان عبدالرحيم بكلمات من القلب

بدء عزاء شعبان عبدالرحيم في فيصل

كابتن أيمن عبدالعزيز يقدم واجب العزاء في شعبان عبد الرحيم بفيصل

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:23 م

«يلا شووت cup masr» مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش الزمالك جودة متعددة NOW

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

06:17 م

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

05:18 م

برشلونة يسخر من لويس سواريز بسبب لاعب ريال مدريد

07:37 م

كورة ستار ON SPORT مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الزمالك هدف شيكابالا HD

07:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status