أحمد موسى: طارق عامر أكد أن البنك المركزي سيفعل المستحيل لإنقاذ الصناعة (فيديو)

علق الإعلامي أحمد موسى، على مبادرة الحكومة لدعم الصناعة مع البنك المركزي بتمويل 100 مليار جنيه قائلًا: "مبادرة الإنقاذ للصناعة المصرية"، مشيرا إلى أن الصناعة المصرية لم يكن أحد يهتم بها ومتدهورة.



وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء إن الدولة تولي اهتماما للصناعة الآن، لافتا إلى أن طارق عامر، رئيس البنك المركزي أكد أنه سيفعل المستحيل لإنقاذ الصناعة المصرية.



ولفت إلى أن هناك مبادرة لإسقاط ديون المصانع والشركات المتعثرة، موضحا أن 6 مليارات جنيه من البنوك للمصانع نتج عنها فوائد قدرها 31 مليار جنيه.

