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وزير الآثار يهدي "الطفل علي صبرة" مستنسخ قناع توت عنخ آمون

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 08:33 م
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المقابلة
المقابلة
حسام زيدان
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أهدى الدكتور خالد العناني وزير الآثار، الطفل علي صبرة مستنسخ لقناع الملك توت عنخ آمون، وذلك أثناء استقبال وزير الآثار له اليوم بعد أن انتشر عنه فيديو على السوشيال ميديا يقول فيه أنه يتمنى أن يصبح عالم آثار.

وكان الفيديو قد انتشر اليوم عن علي وهو يروي قصة كفاحه حيث أصبح العائل الرئيسي لأسرته بعد أن تركهم والدهم مما اضطره إلى بيع الجوارب لكسب قوت عيشه وأسرته واستكمال دراسته وهو في الثانية عشر من عمره، معلنًا في الفيديو عن رغبته في أن يصبح عالمًا للآثار عندما يكبر، وعندما شاهد وزير الاثار الفيديو الخاص بالطفل علي قرر ان يقابله لتشجيعه.

كما منحه تصريح زيارة مجاني له ولأخيه لزيارة جميع المتاحف والمواقع الأثرية بمصر وذلك للتعرف بصورة أعمق علي تراث وآثار بلاده، وخلال المقابلة هنأ وزير الآثار الطفل علي كفاحه وشجاعته وأكد عليه ضرورة اجتهاده في الدراسة، وكان الوزير قد كلف سيارة خاصة بالإتيان بالطفل علي وأخيه من منزله لمقابلته ثم إعادتهما مرة أخرى.
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الكلمات المفتاحية

خالد العناني الملك توت عنخ آمون الطفل على صبرة الآثار

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