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عاجل - إبراهيموفيتش يحدد فريقه الجديد (مفاجأة)

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 08:10 م
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إبراهيموفيتش
إبراهيموفيتش
وكالات
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أكد نجم كرة القدم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، أنه يفكر بشأن العودة إلى الدوري الإيطالي بعد قضاء موسمين في الولايات المتحدة.

جاء ذلك في مقابلة لمجلة جي كيو الشهرية، التي نشرت صورة إبراهيموفيتش (38 عاماً) على غلافها، ووصفته بأنه "هدية الكريسماس" لأي ناد يتعاقد معه.

وقال إبراهيموفيتش: "سأنضم إلى الفريق الذي يريد أن يفوز مجدداً، وأن يجدد تاريخه، الفريق الذي يريد تحدي الجميع، بهذه الطريقة فقط سأجد الدافع الذي أحتاجه لمفاجئتكم من جديد".

وجاءت هذه التصريحات لتثير الشائعات حول احتمالات عودته إلى صفوف ميلان المتعثر في الدوري الإيطالي، حيث تردد أن النادي سيتحرك للتعاقد معه في سوق الانتقالات الشتوية في يناير (كانون الثاني)، كما أبدى بولونيا رغبته أيضاً في ضم اللاعب.
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