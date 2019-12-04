أشرف بن شرقي يسجل الهدف الأول للزمالك في شباك الشرقية | كأس مصر

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على نظيره الشرقية بهدف في المباراة التي تجمع الفريقين، الأن في إطار منافسات دور الـ32 من الدوري المصري.

وأحرز المغربى أشرف بن شرقى جناح الزمالك، الهدف الأول للفريق الأبيض أمام الشرقية فى الدقيقة 24 من عمر المباراة المُقامة بينهما حالياً، على ستاد القاهرة الدولى.





ويلعب الزمالك المواجهة بتشكيل مكون من:"محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، حازم إمام ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أشرف بن شرقى ويوسف أوباما وشيكابالا فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".



