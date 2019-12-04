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أشرف بن شرقي يسجل الهدف الأول للزمالك في شباك الشرقية | كأس مصر

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 07:48 م
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لاعبي الزمالك
لاعبي الزمالك
محمد مرعي
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تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على نظيره الشرقية بهدف في المباراة التي تجمع الفريقين، الأن في إطار منافسات دور الـ32 من الدوري المصري.

وأحرز المغربى أشرف بن شرقى جناح الزمالك، الهدف الأول للفريق الأبيض أمام الشرقية فى الدقيقة 24 من عمر المباراة المُقامة بينهما حالياً، على ستاد القاهرة الدولى.

ويلعب الزمالك المواجهة بتشكيل مكون من:"محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، حازم إمام ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أشرف بن شرقى ويوسف أوباما وشيكابالا فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".

وبدأ الشرقية المباراة بتشكيل مكون من :"محمد عبد المنعم فى حراسة المرمى، سيد مدبولى وحسن ماريو وعبد الله الشناف ومحمود صلاح وأحمد صقر فى خط الدفاع، فرج كمال وحامد فيصل وعلى الجناينى ومحمد تريكة فى خط الوسط، محمود عبد الواحد فى خط الهجوم".
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