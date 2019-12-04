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سر احتفال نجوم الزمالك أمام الشرقية بهدف بن شرقي

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 08:04 م
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الزمالك
الزمالك
رامي بشاي
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نجح المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في تسجيل الهدف الاول للابيض في مرمى الشرقية بالدقيقة ٢٦ من عمر الشوط الأول.


وحرص لاعبو الزمالك الأساسيين على التجمع رفقة زملائهم البدلاء للاحتفال معا بالهدف الأول في مرمى الشرقية، في إشارة إلى أن الجميع "ايد واحدة"، وذلك عقب الهزيمة الأخيرة أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة.


ويواجه فريق الزمالك نظيره الشرقية ضمن مواجهات دور الـ٣٢ من بطولة كأس مصر.
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