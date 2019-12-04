مكرم محمد: الناتو أقوى الأحلاف الغربية.. والدرع الواقي لأوروبا (فيديو)

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للتنظيم الإعلام، إن حلف الناتو هو أقوى الأحلاف الغربية، ويشكل درع وقائي لأوروبا، وهناك انتقادات أمريكية كبيرة لدول هذا الحلف، بسبب عدم مساهمتهم بالقدر الكافي في تمويله، في ظل تحمل أمريكا 22% من ميزانية الحلف، ولذلك وتضغط الولايات المتحدة لكي تصل مشاركة كل دولة أوروبية في الحلف لـ2% من قيمة الناتج المحلي.



وتابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ببرنامج "حديث المساء"، المذاع على فضائية "mbcمصر"، مساء الأربعاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يهدد دول أوروبا بالانسحاب من الحلف، لكن الطامة الكبرى تأتي من تصرفات أرودغان بعد شرائه صفقة إس 400 التي تتناقض مع أسلحة حلف الناتو.



وأشار إلى أن أطماع أردوغان في سوريا واسعة، تصل إلى تتريك بعض الأجزاء من سوريا، من خلال فرض اللغة التركية، وفرض النظام التعليمي التركي، معقبًا: "يحاول قدر الإماكن تمزيق الهوية السوريا وإحياء مكانها الهوية التركية" .

