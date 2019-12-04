تخفيض شرط القبول بمراكز التعلم المدمج ببني سويف

أعلنت جامعة بني سويف، اليوم الاربعاء، عن قرار الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، بتخفيض شرط القبول بمراكز التعلم المدمج من خمس سنوات الى سنتين للمتقدمين الحاصلين على الدبلوم أو الثانوية العامة، وذلك في اطار جهود الوزارة للتيسير على ابنائنا الطلاب.



وأضاف رئيس الجامعة، أن اللجنة أعلنت أيضا عن قبول الحاصلين على مؤهل فوق متوسط مباشرة دون اي مدة بينية، وإعفاء أبناء محافظتي شمال وجنوب سيناء من شرط المدة البينية، واستثناء الطلاب المصريين المقيمين بالخارج والحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها بشرط وجود إقامة سارية، على أن يكون مسمى الشهادة الممنوحة من المراكز "بكالوريوس وليسانس" بنظام التعلم المدمج.



يأتي هذا القرار من اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات بخصوص نظام التعلم المدمج بعضوية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف وعدد من السادة رؤساء الجامعات.

