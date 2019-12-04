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خلال لقائه بالنواب.. محافظ الإسكندرية: لن نتهاون في استرداد أراضي الدولة

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 07:54 م
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اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
محمد رجب - دينا حسن
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أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة بها العديد من المشكلات والتي سيعمل على حلها بالتعاون مع أعضاء مجلس النواب.

جاء ذلك خلال أول لقاء له بأعضاء مجلس النواب عقب توليه منصبه، واصفًا النواب بأنهم الظهير الشعبي الذي سينقل له صوت المواطن وأنه على استعداد تام لتقديم كافة الخدمات لنواب الإسكندرية لخدمة الأهالي في إطار القانون.

وأوضح الشريف، أن ملف استرداد أراضي أملاك الدولة من الملفات الهامة والتي سيتم العمل عليها بكل حزم وقوة ولن يكون هناك أي تهاون أو استثناء لأحد، مؤكدا بأنه لن يعوقه أحد أمام تنفيذ قرارات الإزالة، كما أنه كلف رؤساء الأحياء خلال أول اجتماع بهم بإزالة إشغالات الطريق كلا في نطاقه، وأنه سيتابع بنفسه تنفيذ إزالة الاشغالات ولن يتهاون مع أي مقصر في أداء مهام عمله.

وأشار المحافظ انه من بين الملفات التي سوف يهتم بالعمل عليها خلال الفترة القادمة هو ملف النظافة والمواقف العشوائية، وكذا المشروعات القومية التي تتم في الإسكندرية وعلى رأسها طريق المحمودية الذي سوف يفتح 12 رافد مروري جديد مما سيؤثر بشكل كبير على احداث انفراجة مرورية في المدينة.

 كما يوجد أيضا مشروع القطار المعلق ونقل سوق الحضرة وغيرها من المشروعات التي ستحدث نقلة نوعية في الإسكندرية.

وفي السياق ذاته، أعرب المحافظ عن سعادته بتواجده كمحافظ للاسكندرية متمنيا أن يكون عند حسن ظن الشارع السكندري به فقد جاء في الأساس لخدمة أهالي الإسكندرية، مشيرا إلى أنه يشجع أي مبادرة تصب في صالح المواطن السكندري وعلى رأسها المبادرات الخاصة بالصحة، مؤكدا أنه سيشارك في أي مبادرة يمكن أن تعود بالنفع على المواطن السكندري وخاصة في مجال الصحة.

ومن جانبهم تقدم النواب بالتهنئة والشكر للمحافظ على تواصله وتعاونه معهم لصالح أهالي الإسكندرية، مؤكدين على أهمية التعاون بين التنفيذيين والنواب لخدمة المواطن وتلبيه احتياجاته، حتى يلمس المواطن تغيير في الخدمات المقدمه له خلال وقت قريب.

حضر اللقاء اللواء أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء حمدي الحشاش سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد للمحافظة.
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توك شو اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أخبار مصر

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