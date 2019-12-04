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بعد اتفاق السراج مع أردوغان.. مكرم محمد: "جريمة خيانة عظمى" (فيديو)

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 07:53 م
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مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
أمنية فوزي
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علق الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على اتفاق فايز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلًا إن هذا الاتفاق يهدد الأمن المصري، ويهدد ليبيا من الداخل، وقد يصل لأن يكون خيانة عظمى من فائز السراج.

وأضاف "أحمد"، خلال حواره مع برنامج "حديث المساء"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأربعاء، أن فايز السراج استغل ثغرة في القانون لارتكاب جريمة خيانة، مؤكدًا أن هذا الاتفاق له أسباب ذاتية وليست موضوعية.

وتابع: "فائز السراج بالنسبة لأردوغان وتركيا شرابة خرج، وخزانة لصرف الفلوس، ونهب الموارد"، مؤكدًا أن ما قام به السراج ليس من حقه.
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مكرم محمد أحمد طيب اردوغان اتفاق فايز السراج

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