لأول مرة.. نافاس يتحدث عن تفاصيل رحيله عن ريال مدريد واحتمالية عودته للفريق

تحدث الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للمرة الأولى عن تفاصيل رحيله عن نادي ريال مدريد الإسباني واحتمالية عودته للفريق.





رحيل نافاس عن ريال مدريد

وكان نافاس قد رحل عن صفوف نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لينضم لصفوف نادي باريس سان جيرمان.





تصريحات نافاس عن رحيله عن ريال مدريد

وقال كيلو ر نافاس في تصريحات صحفية اليوم: "رحيلي عن مدريد؟ لقد حدثت بعض الأشياء ولا أعلم لماذا حدثت". "قلت نعم لريال مدريد بدون قراءة عقدي".





وأضاف نافاس: "لمَ رحلت عن ريال مدريد؟ أصبح هذا من الماضي، وأحاول دوما تذكر الأمور الطيبة. حظيت بعلاقة رائعة مع زيدان، لقد دافع عني مرارا وأشكره على وضع كامل ثقته بي، ثم حدثت بعض الأشياء ولا أعلم لم حدثت، لكنها حدثت".





وتابع: "هل خذلك أحدهم مدريد؟ لا أظن ذلك، أعتقد أنهم في مدريد قد افترضوا أن وقتي قد انتهى هناك، وفي نفس الوقت كان هناك فريقٌ أبدى ثقته بي وأخبروني أني سأكون مهما لهم.





وواصل: "عودتك لمدريد؟ قبل المباراة بيوم عندما كنا نتدرب، ذهبت للجانب الأيسر (غرفة تغيير ملابس ريال مدريد) وبعدها قلت: لا لا، إنها غرفة الفريق الآخر، أشعر بالامتنان والتقدير للجماهير التي هتفت باسمي، إنه شعورٌ أعرفه جيدًا".



