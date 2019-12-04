صدمة قوية لريال مدريد

واصل نجم نادي ريال مدريد الإسباني الغياب عن تدريبات الفريق الجماعية بل وأصبحت مشاركته في مباراة الفريق القادمة في محل شك.





بيل يغيب لليوم الثاني عن تدريبات ريال مدريد

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن الويلزي جاريث بيل نجم نادي ريال مدريد غاب عن تدريبات الفريق الجماعية اليوم الأربعاء 4 ديسمبر للمرة الثانية.





غياب بيل عن مباراة ريال مدريد القادمة

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك احتمالية كبيرة بغياب بيل عن مباراة ريال مدريد القادمة في بطولة الدوري الإسباني فلن يفكر الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق في الاعتماد عليه في ظل غيابه المتواصل عن التدريبات وعدم جاهزيته.





احتمالية رحيل بيل عن ريال مدريد

يذكر أن جاريث بيل كان قد أظهر منذ فترة رغبة كبيرة في الرحيل عن صفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بسبب عدم شعوره بالراحة في الفريق وكثرة الخلافات بينه وبين الإدارة وزيدان في الفترة الأخيرة.





موعد مباراة ريال مدريد القادمة في الدوري الإسباني

ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره نادي إسبانيو الإسباني يوم السبت القادم 7 ديسمبر ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





ترتيب نادي ريال مدريد في الدوري الإسباني

ويتواجد نادي ريال مدريد في المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 31 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.



