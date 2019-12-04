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أستاذ بمركز البحوث الزراعية يفجر مفاجأة عن المساحة الأصلية لبحيرة المنزلة (فيديو)

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 07:48 م
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بحيرة المنزلة
بحيرة المنزلة
داليا الحسين
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كشف محمد بكير، أستاذ الاستزراع السمكي بمركز البحوث الزراعية، عن مستجدات خطة تطوير بحيرة المنزلة ضمن 10 بحيرات موجودة في مصر، مشيرًا إلى أن بحيرة المنزلة تعد ثاني بحيرة في المساحة بعد بحيرة السد العالي بمصر.

وأضاف "بكير"، خلال حواره في برنامج "اليوم" المذاع على قناة "dmc"، مساء الأربعاء، أن بحيرة المنزلة منذ 50 عاما كانت مساحتها حوالي 750 ألف فدان أما اليوم 120 ألف فدان فقط، بسبب الزيادة السكانية، والتعدي عليها والتوسع العمراني من المحليات والأهالي.

وأوضح أن البحيرة غنية جدا من إنتاج الأسماك؛ ومن أغني البحيرات في العالم، متابعا: "المصارف التى تصب في البحيرة أصبحت تلوثها بالإضافة إلى انتشار الحشائش".

وتابع: "تطهير وتطوير البحيرة يستهدف تحويلها إلى مقصد سياحي، حيث يوفر مساحات كبيرة للصيد الحر داخل البحيرة"، لافتا إلى أن الدولة تعمل على زيادة حجم الإنتاج السمكي من بحيرة المنزلة وتقوم بعملية تطهير وتكريك البحيرة.
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الكلمات المفتاحية

مصر توك شو تطوير البحيرات بحيرة المنزلة اخبار مصر

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