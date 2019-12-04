الأنبا رافائيل: الله سر ما لا ينتهي الإنسان من فهمه

قال الأنبا رافائيل، الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة للاقباط الارثوذكس، وسكرتير المجمع المقدس الاسبق، إن الله هو عبارة عن سر ما لا ينتهي الإنسان من فهمه.



وأوضح " روفائيل" خلال لقاءه، صباح اليوم الاربعاء، في برنامج بستان العقيدة المزاع علي فضائية CTV القبطية، أن الإنسان لديه قدرة علي فهم سر الله ولكن هذا الفهم لا ينتهي لانه لا نهائي لانها تحتاج الي نعمة من الله.



وأضاف، أن الإنسان مثل الحيوان جسديًا ما عدا العقل، لافتا الي أن الله اعطانا هذا العقل فأذا لم يعطينا العقل فما فائدت الانسان لوجوده في الحياة ما دام لا يعرف الله بهذا العقل.



وأشار الي أن السلعة التي يشتريها الفرد إذا كانت بلا قيمه سعرية ما فائدة وضع صاحبها في منزله، لافتا الي أن هذه السلعة إذا إتصفت بالعقل لكانت قالت لصاحبها "لماذا انت اشتريتني وانا بلا قيمة" ؟!.