«يلا شوت» TIME LIVE مشاهدة مباراة الزمالك بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليوم ON SPORT

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الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 07:44 م
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بوابة الفجر
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 مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر ، حيث يواجه الفريق الأول بنادي الزمالك، نظيره الشرقية، ضمن منافسات دور الــ32 من بطولة كأس مصر، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وتقام مباراة الزمالك والشرقية، اليوم الأربعاء في تمام الساعة 07:30 بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورتس.

يشار إلى أن الزمالك كان قد حقق لقب بطولة كأس مصر للموسم الماضي على حساب بيراميدز.

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