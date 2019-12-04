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شاهد.. لحظة وصول هاني شاكر عزاء الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم (فيديو وصور)

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 07:46 م
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عزاء شعبان عبدالرحيم
عزاء شعبان عبدالرحيم
هبة أحمد - تصوير: ياسمين عليوة - محمد فتحي
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أقيمت منذ قليل مراسم العزاء على الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم من مسجد الشيشيني بمنطقة فيصل، وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور العزاء، وكان من أوائل الحاضرين نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، وعمرو موسي.

يُشار أنَّ المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم رحل عن عالمنا في الساعة الثامنة من صباح اليوم الثلاثاء الموافق٣ ديسمبر، داخل مستشفى المعادي العسكري، وذلك بعدما تعرض لأزمة صحية كبيرة.

لمحات من حياة الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم

ولد الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم في يوم١٥ مارس ١٩٥٧، بحي الشرابية بمحافظة القاهرة، واختار اسم "شعبان"نسبة إلى ولادته في شهر شعبان.

حفل شعبان عبد الرحيم في موسم الرياض

أحيا الفنان شعبان عبد الرحيم قبل وفاته بثلاثة أيام حفلاً غنائيًا ضمن حفلات "ليالي المحروسة" بموسم الرياض، وظهر في ذلك الحفل وهو جالس على كرسي متحرك، وكأنه أراد توديع جمهوره قبل رحيله،وبرر شعبان سبب غنائه على الكرسي المتحرك بإصابته بكسر في ساقه، وأنه طالب المسؤلين بالاعتذار عن الحفل، لكنهم أرادوا عدم تأجيله، وعندما وصل إلى مكان الحفل فوجئ بإحضارهم كرسي مخصص لي على لكي يستطيع الغناء.
شاهد.. لحظة وصول هاني شاكر عزاء الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم (فيديو وصور)
شاهد.. لحظة وصول هاني شاكر عزاء الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم (فيديو وصور)
شاهد.. لحظة وصول هاني شاكر عزاء الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم (فيديو وصور)
شاهد.. لحظة وصول هاني شاكر عزاء الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم (فيديو وصور)
شاهد.. لحظة وصول هاني شاكر عزاء الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم (فيديو وصور)
شاهد.. لحظة وصول هاني شاكر عزاء الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم (فيديو وصور)
شاهد.. لحظة وصول هاني شاكر عزاء الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم (فيديو وصور)
شاهد.. لحظة وصول هاني شاكر عزاء الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم (فيديو وصور)
شاهد.. لحظة وصول هاني شاكر عزاء الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم (فيديو وصور)
شاهد.. لحظة وصول هاني شاكر عزاء الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم (فيديو وصور)
شاهد.. لحظة وصول هاني شاكر عزاء الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم (فيديو وصور)
شاهد.. لحظة وصول هاني شاكر عزاء الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم (فيديو وصور)
شاهد.. لحظة وصول هاني شاكر عزاء الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم (فيديو وصور)
شاهد.. لحظة وصول هاني شاكر عزاء الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم (فيديو وصور)
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