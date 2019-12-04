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يوتيوب zamalek - مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NO

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 07:41 م
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بوابة الفجر
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يلتقي فريق الزمالك مع نظيره فريق الشرقية في إطار منافسات دور ال32 في بطولة كأس مصر، وتُقام مباراة الزمالك والشرقية في يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2019 على الأراضي المصرية.
 
 
رابط مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية في كأس مصر بث مباشر عبر موقع الوفد اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد الشرقية في كأس مصر في يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2019 على الأراضي المصرية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الأربعاء، في تمام الساعة:
 
الثامنة والنصف مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

التاسعة والنصف مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

السابعة والنصف مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

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