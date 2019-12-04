يلا شووت MATCH LIVER مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش ليفربول «قناة مفتوحة»

يخوض نادي ليفربول ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، اختباراً صعباً عندما يستضيف إيفرتون، بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ".





الإثارة والمتعة سيكونان عنوان مباراة الديربي التي تجمع بين ناديي ليفربول وإيفرتون، في ظل الدوافع التي يمتلكها الفريقان لتحقيق الفوز، والبداية مع ليفربول الذي يسعى لمواصلة انتصاراته المتتالية من أجل تأمين موقعه على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما يتطلع إيفرتون لاستعادة نغمة الانتصارات لتحسين موقفه في جدول الترتيب.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، متفوقاً بفارق 8 نقاط على ليستر سيتي أقرب منافسيه، بينما يحتل إيفرتون المركز 17 برصيد 14 نقطة.

ونجح ليفربول في الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم، بعدما حقق الفوز في 13 مباراة بمسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فيما تعادل في مباراة وحيدة مع مانشستر يونايتد، ويعد الفريق الوحيد الذي لم يتذوق مرارة الهزيمة في البطولة.

ويعيش ليفربول أبهى فتراته في السنوات الأخيرة مع المدرب الألماني يورغن كلوب، حيث كان الفريق قريباً من التتويج بلقب الدوري في الموسم الماضي، ولكنه خسر اللقب بصعوبة أمام مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة، بينما فاز "الريدز" بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 6 في تاريخه.

ويفتقد ليفربول في مباراة اليوم لجهود الحارس البرازيلي أليسون بسبب الإيقاف، بعد حصوله على البطاقة الحمراء المباشرة في الجولة الماضية أمام برايتون، بجانب الثنائي جويل ماتيب وفابينيو بسبب الإصابة.