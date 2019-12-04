هدف صلاح - مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ليفربول NOW

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر ، حيث يستضيف فريق ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح جاره ايفرتون في "ديربي الميرسيسايد"، المقرر إقامته فى العاشرة والربع مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات





الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".





الإثارة والمتعة سيكونا عنوان مباراة الديربي التي تجمع بين ناديا ليفربول وايفرتون في ظل الدوافع التي يمتلكها الفريقين لتحقيق الفوز، والبداية مع ليفربول الذي يسعى لمواصلة إنتصاراته المتتالية من أجل تأمين صدارة الدوري الانجليزي، فيما يتطلع ايفرتون لإستعادة نغمة الانتصارات لتحسين موقفه في جدول الترتيب.





ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 40 نقطة، متفوقاً بفارق 8 نقاط على ليستر سيتى أقرب منافسيه، بينما يحتل ايفرتون المركز الـ 17 برصيد 14 نقطة.