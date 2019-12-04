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كورة اون لاين مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر On Sports رابط ماتش الزمالك والشرقية اليوم كورة HD

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 07:25 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر On Sports رابط ماتش الزمالك والشرقية اليوم كورة أتش

مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر ، حيث يستهل مساء اليوم فريق الزمالك مبارياته في بطولة كأس مصر بمواجهة فريق الشرقية في دور الـ32.

مباراة الزمالك والشرقية تبدأ في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر على ملعب استاد القاهرة الدولي، وهي مذاعة عبر قنوات أون سبورت وتايم سبورتس التي تعرضها في


بثها الأرضي كذلك، وعبر إذاعة الشباب والرياضة وراديو أون سبورت إف إم.

يذكر أن الزمالك هو حامل لقب البطولة أخر موسمين، وحصد الكأس 27 مرة في تاريخه، فيما لم يسبق للشرقية التتويج باللقب حتى الآن.
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