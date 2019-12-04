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كورة لايف zamalek channel مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك «قناة الزمالك»

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 07:20 م
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بوابة الفجر
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يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي الشرقية الدي يلعب بالدرجة الثانية اليوم الأربعاء 4 ديسمبر ضمن منافسات دور الأثنين والثلاثين من بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك والشرقية في كأس مصر وملعب اللقاء
وستلعب مباراة نادي الزمالك KORA STAR ضد نظيره نادي الشرقية اليوم في بطولة كأس مصر في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت السعودية KORA GOAL على ستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرقية اليوم بكأس مصر
وستذاع مباراة نادي الزمالك KORA LIVE ضد نظيره نادي الشرقية اليوم في بطولة كأس مصر على قناة "أون سبورت" بتعليق محمد الشاذلي وعلى قناة "تايم سبورتس" بتعليق حاتم بطيشة.

التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة الشرقية اليوم بكأس مصر
ومن المتوقع أن يدخل نادي الزمالك YALLA SHOOT مواجهة نادي الشرقية اليوم في بطولة كأس مصر بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.
خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمد عبد السلام - محمد عبد الغني - حازم إمام.
خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد أوناجم – يوسف أوباما، كريم بامبو (أشرف بن شرقي).
خط الهجوم:عمر السعيد.

بث مباشر لمباراة الزمالك والشرقية اليوم في كأس مصر
ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي الشرقية اليوم في بطولة كأس مصر ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي الشرقية اليوم في بطولة كأس مصر بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

ترتيب الزمالك في بطولة الدوري المصري
ويتواجد نادي الزمالك KORA ONLINE في المركز الخامس من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 نقاط من اصل خمس مباريات خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

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