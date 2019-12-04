أخبار البورصة المصرية.. بسعر 4.6 جنيه "الإسكندرية لأسمنت بورتلاند " يتصدرالأسهم المرتفعة

أخبار البورصة المصرية.. تعرف علي أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة اليوم

تنشر بوابة الفجر أسعار الأسهم الأكثر إرتفاعاً بالبورصة المصرية ، حيث تصدر سهم الإسكندرية لأسمنت بورتلاند قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.9% ، وبسعر 4.6 جنيه .

وتصدر سهم سيدي كريرالإرتفاعات بالنسبة للأسهم القيادية،بنحو 8.8%، تلاه سهم حديد عز بنحو 7.62%، ثم سهم كيما بنحو 5.94%.

وتعافت البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، وصعدت مؤشراتها بشكل جماعي بدعم مشتريات المستثمرين الاجانب والعرب ، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة بدعم من سهم التجاري الدولي، صاحب أكبر وزن نسبي في السوق، والذي ارتفع بنسبة 0.27 بالمائة عند مستوى 78.3جنيه، بقيمة تداول بلغت 145 مليون جنيه ، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 696.3 مليار جنيه، رابحاً 7.9 مليار جنيه.









وعلي صعيد مؤشرات البورصة المصرية فقد صعد المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 1.23%عند مستوى 13635 نقاط ، رابحاً 165 نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 بنسبة 1.54 % عند 529 نقطة، وارتفع كذلك المؤشر الأوسع نطاقاً إيجي إكس 100 بنسبة 1.43 %عند مستوى 1386 نقطة ، وارتفع المؤشر متساوي الأوزان إيجي إكس 50 بنسبة 2.2 % عند مستوى 1976 نقطة.



